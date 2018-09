Station Arnhem ontruimd na brandalarm, treinverkeer weer op gang

Wat er precies aan de hand is geweest, is nog onduidelijk. Tientallen reizigers moesten buiten bij het station wachten, waar het alarm langere tijd goed hoorbaar was.



Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft iemand vanwege een nog onbekende reden een handbrandmelder ingedrukt. Of daarbij sprake is geweest van opzet of een ongelukje, durft zij niet te zeggen.