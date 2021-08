Stationstrap weg, stokoude paters in Oosterbeek moeten halve kilometer omlopen: ‘Dit is een ramp’

Meerdere spookauto’s in beslag genomen in Arnhem: ‘Gebruiker is bij ongeval bijna niet te traceren’

25 augustus ARNHEM - De politie heeft deze week in Arnhem meerdere spookvoertuigen in beslag genomen. De wagens rijden rond zonder kentekenplaatregistratie, waardoor de bestuurders niet of nauwelijks te traceren zijn bij verkeersovertredingen of ongelukken.