Stedelijk Gymnasium Arnhem is zeer zwak, oordeelt onderwijsinspectie

Leermees­ter die hand verstande­lijk beperkte vrouw op zijn geslacht legde krijgt werkstraf

19 maart ARNHEM – Een 54-jarige man uit Lichtenvoorde is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf voor ontucht met een 37-jarige verstandelijk gehandicapte vrouw in Arnhem. Hij verrichtte seksuele handelingen met haar terwijl hij leermeester was in de bakkerij van een zorginstelling die haar begeleidde. Zij werkte in de winkel ernaast.