Steekincident bij tankstation Velperbroekcircuit, verdachte aangehouden

COLUMN Baudet wil de tijd terugdraai­en en dat is al gelukt

11:02 Zaterdag was ik in Den Haag, niet om ‘Forza Vitesse’ op een supportershome te kalken (ik kan niet in de toekomst kijken). Voor het Binnenhof stuitte ik op een gele hesjesdemonstratie. Ik liep er heen om te controleren of mijn vooroordeel over de hesjes klopt: mensen die van de maatschappelijke ladder zijn gekukeld en daar de overheid – al dan niet terecht – de schuld van geven.