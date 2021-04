Steenstraat en Spijkerkwartier opnieuw decor voor ‘hyena’-actie: ‘Elke overtreding pakken we meteen aan’

ARNHEM - Politieagenten en gemeentelijke handhavers voerden donderdagmiddag in het Arnhemse Spijkerkwartier en Steenstraat een grootschalige handhavingsactie uit. Het is het vervolg van het project met de naam ‘hyena’, dat in november al in de wijk plaatsvond .

De zaken waar de agenten op controleren lopen uiteen van snelheidsovertredingen tot het dealen van drugs. Zo’n vijftien agenten rijden op fietsen en motoren in de wijk rond. Ook controleurs van vervoersdiensten Arriva, Hermes en NS zijn op Velperpoort voor controles ingezet.

Twee aanhoudingen

,,Elke overtreding pakken we meteen aan. We waarschuwen niet”, zegt wijkagent Frank Daeseleer donderdagmiddag net nadat de actie van start is gegaan. ,,Er zijn op dit moment twee aanhoudingen geweest, waaronder een voor belediging. We verwachten zeker meer aanhoudingen.”

Al weet Daeseleer ook dat het nieuws over de actie zich als een lopend vuurtje door de wijk verspreidt. ,,Dat zagen we de vorige keer ook. Straks is het in één keer stil in de wijk. Dan zijn de lui die in portiekjes hangen of onrust veroorzaken verdwenen.”

Gebukt onder criminaliteit

De actie heeft als voornaamste doel het veiliger maken van de Arnhemse wijk. Het Spijkerkwartier en de aangrenzende Steenstraat liggen onder een vergrootglas, aangezien zij de afgelopen jaren gebukt gaan onder criminaliteit en hufterig gedrag. De roep van ondernemers en bewoners om op te treden wordt daarom steeds luider.

De bedoeling is dat de ‘Hyena’-actie zich ook naar andere Arnhemse wijken verspreidt, en in het Spijkerkwartier maandelijks plaatsvindt. ,,Het liefst zouden we dat nog veel vaker willen doen, maar daar hebben we de mankracht niet voor.”