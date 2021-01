Stefan (21) uit Arnhem deed wat elke jongen doet, ook al was er dan die vreselijke ziekte

Eerder die dag hadden ze nog een fotoshoot gehad, met alle jongens in jaren ’30 kleding, net als de ‘Blinders’.



Het was een van de weinige wensen die nog vervuld kon worden, ook al waren ze dan met vijftien. De pandemie laat geen ruimte voor een bucketlist. Ook het afscheidsfeestje was niet helemaal volgens de regels, maar daar kraaide geen haan naar.



Zelfs de buren niet, die vooraf waren ingelicht over Stefans wens om nog één keer oud en nieuw te vieren. De boa’s bleven weg en voor even was alles vergeten en vergeven: de oneerlijkheid van het lot en dat stomme jaar 2020, met al zijn verdriet en verboden.