Stemmen op het waterschap in Arnhem: dit doet het en moet je weten

indebuurt.nlHeel Nederland mag op 15 maart opnieuw naar de stembus. Deze keer niet voor de gemeenteraad of de landelijke politiek, maar voor de waterschappen en de Provinciale Staten . Maar wie of wat zijn de waterschappen eigenlijk? En waar moet je dan op stemmen?

De winnaars van de waterschapsverkiezingen zijn de komende vier jaar verantwoordelijk voor alle dijken, sluizen, de waterstand en het zuiveren van afvalwater. Volgens de Rijksoverheid is dat een belangrijke taak, omdat Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel ligt.

Wie zijn de waterschappen

Het bestuur van de waterschappen bestaat uit 18 tot 30 verkozen leden en een aantal vertegenwoordigers die niet verkozen worden. Zij komen aan hun plek doordat ze in de buurt wonen of boer zijn. Ook bedrijven en beheerders van Natuurterreinen krijgen een plek. Deze ‘geborgde zetels’ zijn voor mensen die het meest met het water te maken hebben.

Wat doen de waterschappen

Het waterschap houdt zich bezig met vier belangrijke onderwerpen. Als eerste bepaalt het hoe de dijken en sluizen worden onderhouden. Best prettig, want die zorgen ervoor dat Nederland niet overstroomt. Ook het afvalwater dat door je gootsteen of toilet spoelt, valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Verder bepaalt het waterschap hoe dat wordt gezuiverd en hoe jij schoon drinkwater uit de kraan krijgt.

Als het lang droog blijft, zorgt het waterschap dat er regenwater wordt opgeslagen om te gebruiken bij bijvoorbeeld de landbouw of in de natuurgebieden. En als jij ergens een plons in Arnhems natuurwater neemt, zorgt het waterschap ervoor dat het zwemwater veilig is.

Waterschapsverkiezingen in Arnhem

Gemeente Arnhem valt onder maar liefst drie waterschappen: waterschap Rijn en IJssel, waterschap Rivierenland en waterschap Vallei en Veluwe. Jouw adres bepaalt voor welk waterschap je je stem uitbrengt. Uiteindelijk kies je zelf op welke partij en bijbehorende persoon je op stemt. Hoe moet het waterschap volgens jou omgaan met langere periodes van droogte? En wat moeten ze doen met klimaatverandering? Door te stemmen kies je een partij binnen het waterschap die over wateronderwerpen hetzelfde denkt als jij. Met een stemwijzer kun je kijken welke partij het beste bij jou past.

Je stem uitbrengen

Let op: je kunt niet bij elk stembureau voor elk waterschap stemmen. Check daarom even of je bij het door jou gekozen stemlokaal ook voor jouw waterschap kan stemmen. Welke dat is staat op je stempas. Kies je een stemlokaal in de buurt van jouw adres? Dan zit je vrijwel altijd goed.

Bij de volgende stembureaus kun je voor meerdere waterschappen stemmen:

Stembureau 5, de Koepelgevangenis: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vallei en Veluwe; Stembureau 8, het Nederlands Watermuseum: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland; Stembureau 115, station Arnhem Centraal: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland; Het mobiele stembureau, oftewel Stembus 101: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland.

