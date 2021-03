Stemmen spannender dan ooit, gemeenten breken het hoofd over veilige verkiezingen: ‘Het gaat wel om een pandemie’

Twee mannen (33, 37) aangehou­den in Zevenaar na vondst 4300 hennepstek­ken

5 maart ZEVENAAR - Een 33-jarige man uit Arnhem en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn vrijdagmiddag aangehouden nadat in een woning in Zevenaar 4300 hennepstekken zijn gevonden.