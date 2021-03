Stemmen spannender dan ooit, zorgen om veilige verkiezingen: ‘Het gaat wel om een pandemie’

Aangepaste Nacht van de Vluchte­ling vraagt ‘fysiek het maximale’ van deelnemers

9 maart DEN HAAG/ ARNHEM - Het wandelevenement de Nacht van de Vluchteling wordt dit jaar in de nacht van 11 op 12 september gehouden in zes steden: Arnhem, Rotterdam, Haarlem, Utrecht, Den Haag en Tilburg. Stichting Vluchteling maakte bekend dat er in tegenstelling tot andere jaren maar één afstand kan worden gelopen: 40 kilometer.