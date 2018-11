Stenen vliegen door ruiten advocatenkantoren: ‘Onacceptabel dat malloten zo aanvallen’

Honderden mensen bij stille tocht voor vermoorde Maijkel Akfidan in Hengelo

21:18 HENGELO - In Hengelo is dinsdagavond de stille tocht gehouden voor de vermoorde Maijkel Akfidan. De 27-jarige Hengeloër was één van de vier mannen die vorige week in Enschede werd vermoord. Hij zou deze dinsdag 28 jaar worden. Er zijn een paar honderd mensen aanwezig bij de tocht. Maijkel's familie loopt voorop.