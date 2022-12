Stevige vertraging voor spitsrijder op A12 en A50 door ongelukken en afgesloten spitsstrook

Grootste probleem rond 07.45 uur is een aanrijding nabij knooppunt Grijsoord bij Wolfheze. Daar ging het mis en ontstond een aanrijding, waardoor een file ontstond van meer dan 13 kilometer.



Die was rond 08.15 nog altijd voor meer dan een uur extra reistijd voor verkeer richting het westen via de A12 en zuiden via de A50, meldt Rijkswaterstaat. Nadat de weg was vrijgegeven, loste de file snel op. Rond 8.45 uur was er alleen nog een klein kwartier extra reistijd voor verkeer vanuit de Achterhoek richting Arnhem.





A50

Ook op de A50 in de Betuwe is het ook druk. Er stond kort na 08.00 uur zo’n zeven kilometer file tussen de knooppunten Ewijk en Valburg, richting Arnhem dus, goed voor meer dan 50 minuten extra reistijd.



Deze file was rond 08.45 teruggelopen tot 4,5 kilometer, de vertraging was nog ruim een kwartier.

Spitsstrook dicht

Aan de noordkant van Arnhem waren de spitsstroken langs de A50 dicht wegens technische problemen. Daardoor ontstonden tussen Apeldoorn en Arnhem langere files dan gebruikelijk in de ochtendspits.



De spitsstrook vanaf Arnhem richting Apeldoorn werd gesloten tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. Daar stond rond kwart voor acht 20 kilometer file. In tegenovergestelde richting was de spitsstrook gesloten tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg, daar stond rond die tijd volgens de ANWB 13 kilometer file.

Bekijk hier de actuele situatie op de snelwegen in de regio.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.