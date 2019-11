Steward mishandeld bij GelreDome na kwalificatieduel Leeuwinnen

Jan Hutten tijdelijk fractielei­der voor CDA in Arnhemse gemeente­raad

12:30 ARNHEM/BRUMMEN - Jan Hutten neemt tijdelijk de rol van CDA-fractieleider op zich in de Arnhemse gemeenteraad. Hij verving al de zwangere Klaartje van Dillen en schuift een plekje op nu fractievoorzitter Ine van Burgsteden is gevraagd voor een wethouderspost in de gemeente Brummen.