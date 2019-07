Stichting Onderdak in beroep tegen besluit over Paasbergflat

Met de komst van cliënten van de stichting Onderdak ontstond er veel onrust in de omliggende wijken Geitenkamp en Paasberg. De bewoners voelden zich overvallen en vreesden overlast van de in totaal veertig cliënten met een psychiatrisch probleem en ex-gedetineerden. Het leidde tot veel protest in de wijken en een demonstratie op het grasveld voor de Paasbergflat.

Vijf cliënten

De stichting is tegen het besluit van het college in beroep gegaan en heeft een voorlopig voorziening aangevraagd. Dat houdt in dat de cliënten in ieder geval in de voormalige bejaardenflat mogen blijven wonen tot aan de uitspraak van de voorzieningenrechter. Het kort geding dient dinsdag 9 juli.