Stiekem alvast een kijkje nemen in het depot van gesloten Museum Arnhem

In het depot van Museum Arnhem bevinden zich inderdaad souvenirs. Het zijn wel antieke souvenirs. Het cakeschaaltje stamt uit het midden van de negentiende eeuw.



Ook toen was het al gebruikelijk om een afbeelding met behulp van een soort plakplaatje op het aardewerk aan te brengen. Zo’n versiering kostte niets, het ging snel, en je kon er lekker veel van maken.



Nee, het is geen Kunst met een grote K. Maar het is wel leuk om er eens over na te denken. In de eerste plaats kan zo’n simpel eierdopje ons zomaar informatie geven over het oude Arnhem. ‘Arnhem Rijnbrug’ staat erop, in zwierige letters.