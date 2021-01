Stiekem toch een dagje naar kantoor, het gebeurt veel: ‘Ik verkoop beter als ik je echt aan kan kijken’

Overburen Manouk woont in de Arnhemse binnenstad: ‘Het al maanden stil, alleen de straatmuzi­kant speelt onverstoor­baar door’

17 januari Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week: Manouk van Dijk (26) woont hartje binnenstad (Jansstraat) in Arnhem. Nu alle winkels, cafés en restaurants dicht zijn is het er stiller dan ooit.