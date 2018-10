Stierf Arnhemse prostituee Bianca door levensgevaarlijke dosis drugs of klap op hoofd?

Eethuys Airborne bij beste tien cafetaria’s: ‘Een grote, maar geweldige schok’

16:34 RENKUM - Het is de ‘bekroning op zijn werk’. Bij cafetariahouder Ronny Hosmus (54) uit Renkum rinkelt de telefoon de hele dag, door bellers die hem overladen met felicitaties. Zijn Eethuys Airborne, aan de rand van natuurgebied Renkumse heide, is op plek 10 geëindigd in de jaarlijkse Cafetaria Top 100 van vakblad Snackkoerier. ,,Het is een grote, maar geweldige schok. We hebben hier keihard voor gewerkt en dat wordt gewaardeerd. Helemaal fantastisch.’’