Stijf van de coke stak hij de mortierbom aan bij Geitenkamp-rellen: ‘Na de eerste klap schrok ik me al een hoedje’

Rellen vanwege vuurwerkverbod

Het was in de tijd dat de Geitenkamp het landelijke nieuws haalde vanwege rellen tegen het afgekondigde vuurwerkverbod van de overheid in verband met corona. Avond na avond was het raak en moest de politie en zelfs de Mobiele Eenheid in actie komen.



De Arnhemmer woonde zelf niet in de wijk, maar kwam daar bij vrienden. Enkele dagen daarvoor was hij al opgepakt voor belediging van een agent. Die avond van de 27ste november keerde hij terug naar de wijk om spullen op te halen die hij na zijn aanhouding had laten liggen.