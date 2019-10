Stikstofcrisis: Provincies verlenen weer bouwvergunningen

Inburgeren in Arnhem: ‘Het leren van de taal was het moeilijkst’

14:23 ARNHEM - Inburgeren in Nederland gebeurt in de toekomst weer onder regie van de gemeenten. Opdat migranten makkelijker hun weg in de Nederlandse samenleving vinden. Dat inburgeren geen gemakkelijk proces is, beamen Omar Omar (50) en Basel Manla (24).