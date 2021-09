Stikstofdeal A15 onder vuur om ‘truc’ met al uitgekochte boerderijen: ‘Dit helpt de natuur niet’

Den Haag heeft zes boeren in Gelderland opgekocht. Hierdoor is er volgens de overheid voldoende stikstofruimte zodat de nieuwe auto’s op de A15 niet nóg meer stikstof uitstoten op kwetsbare natuurgebieden. Maar statenlid Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie) denkt dat het ministerie compenseert op een wijze die helemaal niet mag, want een van de boerderijen die is opgekocht door Rijkswaterstaat staat er al lang niet meer. De stallen van het bedrijf in Lunteren zijn dit voorjaar al gesloopt.

‘We moeten niet weer trucs toepassen’

Een ander bedrijf, in de Achterhoek, staat al een jaar leeg. Op die bedrijven wordt op dit moment precies nul stikstof uitgestoten op kwetsbare natuur.



En dan heb je dus een papieren werkelijkheid, zegt Vreugdenhil. ,,In de door de rechter afgekeurde PAS-regeling waren we ons rijk aan het rekenen met stikstofruimte die er nog niet was, nu doen we dit blijkbaar met stikstofuitstoot die er alleen op papier is. We moeten hier niet weer trucs gaan toepassen.’’