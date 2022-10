Stille couveuse voor te vroeg geboren baby: 'Ze raken heel snel overprikkeld’

Nieuwbouw Turfstraat valt twee keer in de prijzen bij uitreiking Heuvelink­prijs 2022

ARNHEM - Ze hebben het applaus misschien wel kunnen horen, de bewoners van de Turfstraat. Op de Arnhemse Nacht van de Architectuur in de Eusebiuskerk werden donderdagavond twee projecten in de straat onderscheiden met de Heuvelinkprijs. De jury verkoos het woongebouw op de hoek Turfstraat-Nieuwstraat, het publiek had een voorkeur voor Turfstraat 27.

22:24