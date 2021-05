Stille tocht in Arnhem voor doodgestoken Eduard (27) uit Doesburg

Column Remco Kock Nederland heeft niet alleen een schreeu­wend tekort aan huizen, maar vooral een overschot aan uitschot

10 mei Een vriend vroeg of ik wilde helpen in zijn nieuwe huis in de Schuytgraaf. Toen hij het woord laminaat in de mond nam, vreesde ik het ergste. ,,Geen zorgen. Je hoeft het alleen maar te sjouwen”, stelde hij me gerust. ,,Het laminaat wordt gelegd door iemand die het beter kan dan jij: een blinde meneer.”