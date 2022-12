Stille tocht voor Angelique ‘met een hart van goud’, die om het leven kwam bij Arnhemse flatbrand

Met Video en Podcast De Romeinse geschiede­nis ligt in Arnhem nog in de grond; eerste boek ooit over castellum Meiners­wijk

ARNHEM - Liepen er ooit Romeinen over de akker die nu aan de Elderhofseweg in de Arnhemse wijk Elderveld ligt? Dat moet onderzoek gaan uitwijzen, het geplande voedselbos op die plek moet even wachten. Vreemd zou het niet zijn als archeologen er op bewijzen stuiten. Op een steenworp afstand lag immers een Romeins fort: het castellum in Meinerswijk.

15 december