Stoepranden? Hoe moest dat ook alweer? ‘Gelukkig staan er filmpjes op YouTube’

Medewerker Jumbo (21) wil beelden van gewapende overval niet zien: ‘Als dader krijg je eerder hulp, zo voelt het’

14 september ARNHEM - Een 20-jarige medewerker van de Jumbo aan het Elderveldplein in Arnhem is op een donderdagavond in maart aan het afsluiten. Het ene moment is hij in het magazijn nog met zijn collega’s lol aan het maken, het andere moment kijkt hij in de loop van een geweer.