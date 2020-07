Stoere petten van Peaky Blinders en Ed uit Arnhem zijn een hit in The Hatshop

Tien weken lang ging ze noodgedwongen dicht tijdens de lockdown na de uitbraak van corona in maart. Nu is de zaak na een verbouwing twee keer zo groot geworden. Mensen van heinde en verre kopen haar bijzondere hoofddeksels.



Ze laat de ‘Pet van Ed’ zien. ,,Een man uit Arnhem, die prachtige petten maakt van hergebruikt leer.” Ze wijst op de ‘Mercedes onder de hoeden en petten’ van Stetson.



,,Gemaakt in Duitsland. Ik heb ook hoeden uit Italië, Frankrijk en België. Bij de petten zie je de invloed van de hip-hop helemaal terug komen. Zij willen alleen maar petten van Kangol in die stijl. Iedereen komt hier binnen, van alle leeftijden, van jongens van tien die een stoere pet willen van Peaky Blinders tot bejaarde mannen en vrouwen. Vorig jaar waren hier de Airborne veteranen. Dat was gelijk raak. De Engelsen zijn gek op hoeden.”