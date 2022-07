Stoomtrein knalt tegen tractor bij onbewaakte spoorwegovergang in Loenen

met videoOp de Broeksweg in Loenen is een stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) tegen een tractor van de gemeente Brummen aan gereden. Niemand raakte gewond bij het ongeluk op de onbewaakte spoorwegovergang.

De ruit aan de rechterkant van de tractor sloeg er door de klap uit. De stoomtrein kon zijn weg vervolgen met lichte schade.



Het ongeval gebeurde rond 12.00 uur. De trein reed vanaf Dieren richting Apeldoorn. In de trein zaten tientallen gezinnen met kinderen die vanwege de zomervakantie een dagje uit waren met de stroomtrein.



Volgens Ton Bultman, woordvoerder van de VSM, viel het allemaal wel mee. ,,Het was in feite een ongeval van niks.’’

‘Dondersveel’ geluk

Daar is niet iedereen het mee eens. Een medewerker van het team van ProRail Incidentenbestrijding, dat altijd ter plaatse komt bij dit soort ongevallen, meldt: ,,De chauffeur van de trekker heeft ‘dondersveel’ geluk gehad. Hij kan maar beter een Staatslot kopen.’’



De inzittenden kregen niet direct mee dat het een aanrijding betrof. Het gezin Blankman, met vader, moeder en twee jonge kinderen, was met opa en oma op pad om de vakantie in te luiden.



Vader Coen: ,,Ineens werd er heel hard geremd en heel hard getoeterd. De wagons schudden wel heel even, maar echt geschrokken zijn we niet, hoor. Pas later kregen we te horen dat er een aanrijding was.”

Volledig scherm Bij de aanrijding raakte de tractor behoorlijk beschadigd. De ruit aan de rechterkant sloeg er bijna helemaal uit. © Luciano de Graaf

Het gezin baalde meer van het lange oponthoud dat gepaard ging met de aanrijding. ‘Pake’ (opa, red.) Blankman vond het vooral jammer dat er – om weer tijd in te halen – niet rondgewandeld kon worden op het station in Beekbergen. ,,Daar had ik me wel op verheugd, maar door de botsing hebben we zeker driekwartier stilgestaan. Daardoor moesten we door naar Apeldoorn, erg jammer.”



De kinderen vonden de trein sowieso wel indrukwekkend. Zoals de vierjarige Dennis: ,,Het was toch heel leuk, maar wel jammer van de tractor. Ik ben ook gek op tractors.”

Volledig scherm De familie Blankman zat in de stoomtrein toen die in Loenen een botsing kreeg met een tractor van de gemeente Brummen. Met bovenaan, vader Coen en pake Blankman en linksonderin de 4-jarige Dennis. © Walter van Zoeren

Goed zicht

Hoe het ongeluk kon gebeuren, weet Bultman van de VSM niet. ,,Het is een onbewaakte overgang waar je heel goed zicht hebt, dus iemand moet duidelijk kunnen zien dat de stroomtrein eraan komt.



Dus wat de chauffeur aan het doen was weet ik niet, maar duidelijk was dat hij het dus niet heeft gezien. Behalve de gesneuvelde ruit is er gelukkig verder niks aan de hand. En de volledige dienstregeling is weer hervat.’’



Het is niet de eerste keer dat er een ongeval plaatsvindt met een stoomtrein. Een paar jaar geleden kwam de trein in botsing met een Mercedes en een klein jaar later gebeurde dit met een personenbusje. Opvallend, want een trein heeft altijd voorrang; ook de stoomtrein.

