Stoptrein Doetinchem-Arnhem in top 5 drukste trajecten

Via dat meldpunt kunnen reizigers aangeven of de trein waarmee ze reizen in hun ogen overvol is. In de maand september turfde Rover zo’n 1.000 meldingen. De meeste klachten betreffen de Sprinter Haarlem-Amsterdam. De Intercity Zutphen-Arnhem is op plek 4 het eerste traject buiten de Randstad.

‘Lang moeten staan’

Doetinchem-Arnhem, een lijn die wordt onderhouden door vervoerders Breng en Arriva, staat voor het eerst in de lijst van tien drukste trajecten, op plaats 5. ‘Het grootste deel van de reizigers gaf aan lang te moeten staan tijdens hun reis, 12,5 procent gaf aan helemaal niet met de trein mee te kunnen’, aldus Rover in een toelichting.



De reizigersorganisatie ziet ieder jaar in de herfst een piek in het aantal meldingen over volle treinen. Ook over drukte in bussen wordt geklaagd. Buspassagiers kunnen daarvoor terecht bij het meldpunt vollebussen.nl. Het leeuwendeel van de klachten in september kwam uit Zwolle, Tilburg. Heerlen en Rotterdam.