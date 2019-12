Stormloop op kwijtschelding schuld in Arnhem

Video Kensington hoofdact ASM Festival 2020, dj Nicky Romero sluit Arnhems muziek­feest af

7:00 ARNHEM - Kensington is komend jaar de grote naam van het ASM Festival in Arnhem. Dat maakt organisator BOD Events later vandaag bekend. Het muziekfeest op Stadsblokken in Arnhem-Zuid wordt traditioneel afgesloten door een dj. Dat is op 29 augustus 2020 Nicky Romero uit Veenendaal.