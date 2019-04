Strafeis tegen verdachten mishandelen Arnhemse badmeesters: tot 36 maanden cel

Terwijl hij de man in de houdgreep nam, begonnen Délano B., Dyarro E. (22) en Maria J. (21) zich met de worsteling te bemoeien. Volgens de officier van justitie was de badmeester er wonderlijk genoeg zeer goed vanaf gekomen. Ze kwalificeerde de schoppen als poging tot doodslag of zware mishandeling.



De vier advocaten hadden grote moeite met hoe de mishandeling in de media terecht was gekomen. ,,Door een beeld te schetsen van een zware mishandeling heeft justitie getuigen beïnvloed”, meende advocaat Sander van ‘t Hullenaar van verdachte E.. Ook vroeg hij zich af waarom de badmeester bij de spoedeisende hulp had gesproken over twee schoppen tegen zijn hoofd en één tegen zijn lichaam. ,,Hij had niet meer dan twee schaafwonden en een zwelling. Dat staat in geen verhouding met zijn latere verklaring dat hij zeker zes keer tegen zijn hoofd zou zijn geschopt en tientallen keren tegen zijn lichaam", aldus Van 't Hullenaar.