Straffen voor hypotheekzwendel door financieel adviseur Arnhem

Een voormalige Renkumer van 66 die in Goch woont was zijn vriend en zakenpartner. Die krijgt 220 uur werkstraf en 4 maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij zou – net als de Arnhemmer - aanvragers fictief op zijn loonlijst hebben gezet en arbeidscontracten en werkgeversverklaringen en loonstroken hebben vervalst. Beide straffen waren zoals de aanklager had geëist.



De stiefdochter van de Arnhemmer en haar vriend krijgen respectievelijk 160 en 80 uur werkstraf voorwaardelijk opgelegd. Zij had met haar vriend een huis in Arnhem op haar naam, en zelf nog een huis in Venlo waarvan huur en verkoopwinst is opgestreken. De eisen waren twee weken geleden iets hoger dan de straffen nu. Maar de rechtbank weegt mee, dat ze op jonge leeftijd door de Arnhemmer zijn meegesleept.