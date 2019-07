Strand Zuid, voor het echte Arnhemse zomergevoel

Lekker onderuit in een zonnestoel, zwoele muziek uit de boxen, een glas bij de hand, kabbelend water aan hun voeten. Marjolein Hogervorst en Josser Muntjewerf weten wel hoe ze het zich op een warme zomerdag comfortabel kunnen maken. En ze krijgen er ook nog het uitzicht op de Eusebiustoren bij cadeau.

Bloemendaal is ineens passé

Hogervorst en Muntjewerf behoren op deze zaterdagmiddag tot de eerste bezoekers van Strand Zuid, Arnhems eigen strandpaviljoen op de Stadsblokken aan de Rijn. Kussenligdorp Bloemendaal is ineens zó 2018 geworden!



Voor het ontspannen strandgevoel rijdt de rechtgeaarde Arnhemmer niet meer al die kilometers naar de Noordzee, maar neemt hij nu het pontje vanaf de Rijnkade. Of fietst hij over een van de bruggen naar de overkant. Of blijft hij aan zijn eigen zuidelijke kant en hoeft hij eindelijk eens niet meer naar de binnenstad voor een glas bier.

Quote Dit is in Arnhem de plek voor het echte vakantiege­voel Hidde Mudde

Het strandje aan de rivier, dat was er al lang. Ga hier overigens niet zwemmen, zeker niet met kinderen, want de Rijn is onberekenbaar. Maar wat er bij dat strand staat, is nieuw en totaal origineel. Een bar en toiletten in zeecontainers. Houten zitjes die zo hoog zijn dat je erin moet klimmen. Scheepskisten die als banken fungeren. Zitjes gemaakt van pallets. Vooroorlogse zonnestoelen. Een houten serre. Planten. Een kleurige tribune. Dit is het Arnhemse dakfestival Roof Garden, maar dan op de grond. Dezelfde ontspannen sfeer en ook veel evenementen, blijkt bij navraag. De komende weken cabaret op donderdag, muziek van Luxor Live op vrijdag, zaterdag yoga, zondag ravotten voor de kinderen.

Volledig scherm Strand Zuid, heerlijk onderuit, met rechts de Rijn. © Gerard Burgers

Strand Zuid blijft tien jaar en is steeds een halfjaar open

Strand Zuid is een initiatief van vier Arnhemmers: Tijs Bergevoet en Robin van der Beek van het evenementenbedrijf Onemoretime Events (dat in Arnhem ook de festivals Luie Hond en Framed organiseert) en Hans Peters en Willem Vierdag van het communicatiebureau LBL. ,,We zijn hier al twee jaar over bezig, want er komt heel wat bij kijken”, vertelt Bergevoet.



Het strandpaviljoen is dan ook geen eenmalig geintje, maar een serieuze horecagelegenheid die tien jaar blijft en steeds een halfjaar open is, van 1 april tot 1 oktober. ,,Misschien komt er nog een overkapping, voor minder mooie dagen, misschien ook niet”, zegt Bergevoet.



Op deze zaterdagmiddag zijn het misschien niet toevallig vooral twintigers en dertigers die de weg naar de nieuwe plek aan de rivier gevonden hebben. Zoals Hidde Mudde (30) en Margit de Wilde (32), die inschatten dat deze horecagelegenheid deze zomer onder hun leeftijdsgenoten wel eens heel populair zou kunnen worden. Desnoods met baby of hond, zoals je vandaag ziet. Als je maar relaxed blijft. ,,Dit is in Arnhem de plek voor het echte vakantiegevoel”, zegt Mudde.