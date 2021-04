Streep door bekerfinale op groot scherm in GelreDome: te weinig animo en testcapaciteit

Openlucht­mu­se­um kijkt met nieuwe tram uit naar heropening: ‘De tram is de populair­ste attractie’

10 april ARNHEM - Het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem is een nieuwe tram rijker. Zaterdagochtend kwam de tram vanuit Den Haag met een ‘dieplader’ het museumterrein oprijden. Hiermee wordt het 25-jarig bestaan van de tramlijn in het museum gevierd. Nu is het museum nog gesloten, maar daar komt in april drie dagen lang verandering in.