Streep door festival Afro Bros in Arnhem om ‘oplopende kosten’: ‘Grijpen dit aan als leermoment’

COLUMN REMCO KOCK ‘Hou ’m in de gaten’, schreeuwde de flamboyan­te Eef Kasteel naar mij

,,Hou ’m in de gaten! Hou ’m in de gaten!” Ik stond bij de zelfscankassa van de Dekamarkt in Arnhem-Zuid, toen er beschuldigend naar me werd geschreeuwd en gewezen.