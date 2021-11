Streep door parkeergarage onder de Markt in Arnhem: tekort van tientallen miljoenen euro’s op plan

Overheden werken in Arnhem samen aan groene, leefbare binnenstad

ARNHEM - Rijk, provincie en gemeente slaan de handen ineen om de komende tien jaar in Arnhem vastgoed van de overheid te verduurzamen en de leefbaarheid in de stad te vergroten. Dat laatste geldt met name het zogenoemde Bestuurskwartier in het zuidoosten van de binnenstad.

22 mei