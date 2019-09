Strijd om de onbekende soldaat: ‘Ieder heeft het recht op een poging om te worden gekend’

Grafrust op de erevelden van het Gemenebest is heilig. Graven openen van onbekende soldaten voor dna-onderzoek is voor de Commonwealth War Graves Commission uit den boze, ook al stapelen de signalen voor een positieve identificatie zich op.



Philip Reinders, onderzoeker van de Slag om Arnhem en Operatie Market Garden, vindt dat treurig.



,,Soms zijn nabestaanden van de familie al overleden voordat de Britse autoriteiten de identificatie bevestigen”, verzucht Reinders. ,,De Britten volharden in onderzoeksmethoden uit het verleden. Op basis van de stoffelijke resten, gevechtsrapporten en verklaringen van getuigen en andere aanwijzingen is veel mogelijk, maar niet alles.’’



Cruciaal bij een positieve identificatie is het gebit zoals dat in de databanken van het Britse leger geregistreerd staat. ,,Maar bij slachtoffers die in het gezicht geraakt zijn of anderszins gebitsschade hebben opgelopen, werkt dat niet. Dna kan dan het onderzoek een stap verder brengen in de richting van succes.”