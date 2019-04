Strijd om vrouwelijke dominee in gereformeerde kringen

Reisorgani­sa­tor goMICE strijkt neer op Gelderse Poort in Arnhem

8:22 ARNHEM - Organisator van zakelijke reizen goMICE is neergestreken in Arnhem-Zuid. De vestiging in het Stikker Building op kantorenpark Gelderse Poort is de derde voor goMICE, dat ook in Rotterdam en Goes actief is.