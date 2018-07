Strooiwagens Arnhem staan ook donderdag klaar

Voor chauffeur Maarten Arkestijn, die de strooiwagen woensdag reed, was het werk niet anders dan in de winter, maar toch was het geen dag als alle andere. ,,Je maakt niet vaak mee dat je in T-shirt en korte broek en met de airco in de cabine aan uitrukt met de strooiwagen.’’



Zijn verschijning met de strooiwagen levert hem ook verbaasde reacties van passerende automobilisten op. ,,Er draaide er eentje het raam omlaag om te vragen of dit nodig was. Ja, zei ik.’’