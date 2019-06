Stroomfiles door zonneparken: help, het elektriciteitsnet raakt vol!

ARNHEM/ ZEVENAAR - Als er onbeperkt zonneparken bijgebouwd blijven worden, ontstaan er stroomfiles op het elektriciteitsnet. De betrouwbaarheid van de stroomvoorziening kan hierdoor in gevaar komen. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Alliander, verantwoordelijk voor de energievoorziening voor 3 miljoen mensen en bedrijven in Nederland, waaronder in Gelderland.

,,Het net raakt in hoog tempo vol en dat komt voor ongeveer 80 procent door zonnestroom’’, zegt woordvoerder Peter Hofland van Alliander. ,,Er liggen honderden aanvragen voor zonneparken, maar door beperkingen op het net en in de verdeelstations is er onvoldoende ruimte om al die opgewekte energie te verwerken.’’

Dat komt voornamelijk doordat zonneparken worden gebouwd op plekken waar de grond goedkoop is, maar de kabels dun en verouderd. Bovendien is de stroombehoefte in deze gebieden vaak laag, waardoor de elektriciteit een lange weg moet afleggen naar waar het wél nodig is. En dat zorgt voor files op het net, ofwel transportschaarste.

Stroom opslaan

Concrete initiatieven voor zonneparken in Gelderland zijn er in bijvoorbeeld Ewijk (22.000 panelen), Ooy bij Zevenaar (13 hectare) en in Winterswijk (7 hectare). De vraag is of de behoefte aan stroom in deze gebieden groot genoeg is om alle opgewekte zonne-energie ook hier te verwerken. Daarom pleit Alliander onder meer voor betere en makkelijkere manieren om stroom op te slaan voor later gebruik. Het bedrijf mag dat zelf niet, omdat netbeheerders niet in stroom mogen handelen.

,,Laat duidelijk zijn: wij zijn groot voorstander van zonneweides’’, zegt Hofland. ,,We vinden alleen dat er anders mee omgegaan moet worden. Nadenken over de juiste plek, hoe we al die elektriciteit transporteren en manieren om bijvoorbeeld elektriciteit om te zetten in waterstof.’’