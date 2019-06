Stroomstoring bij Arnhem Proeft: enkele ondernemers hebben weer stroom

Veel ondernemers raken in de problemen omdat hun eten en drinken niet gekoeld kan worden. Enkele ondernemers hadden daarom zelf al een aggregaat geregeld, zoals Milan Scholten van Bar Florian. ,,We hebben een aantal uren met z’n allen zonder stroom gezeten. Maar ik denk graag in oplossingen, dus ik heb zelf een aggregaat geregeld.”

Carpaccio met truffels

Wijnbar Zafvino was vanwege de stroomstoring met spoed op zoek naar twee mobiele aggregaten. ,,Wie mij dit kan leveren, mag het hele festival onbeperkt carpaccio met truffels komen eten”, zei Zaf Göbel van de wijnbar, voordat de storing was opgelost. ,,Maar”, zei hij. ,,Laat de mensen vooral komen, want dit gaat opgelost worden.” Volgens hem is er te veel apparatuur aangesloten, waardoor de storing is ontstaan. ,,Er is meer aangesloten dan vooraf is voorzien.”