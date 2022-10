Struikrovers met grote kapmessen beroven man in Park Presikhaaf in Arnhem, politie zoekt getuigen

Met video | update Vrouw overlijdt door felle brand apparte­ment in Arnhem: ‘Er werd hard op de deur gebonsd’

ARNHEM - Door een brand in een appartement aan het Gildemeesterplein in Arnhem is in de nacht van maandag op dinsdag een vrouw overleden. Ze werd volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vervolgens bezweek aan haar verwondingen.

11:16