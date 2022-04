Studenten boos om alcoholregels: opeens mag de tap pas om 4 uur open in het studentencafé

Bier en studenten, Wat de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) betreft is dat niet meer vanzelfsprekend een twee-eenheid meer. En dus mag de biertap van het studentencafé op de campus in Arnhem pas om vier uur open, niet meer om drie uur.

Vrees voor verdwijnen sfeer

Hagen zit met de opgelegde regels in de maag, ook omdat het café in het verleden al een vervroegde sluitingstijd werd opgelegd. ,,Je ziet dat mensen toch graag dat biertje willen drinken. De afgelopen twee dagen hebben we geprobeerd er maar het beste van te maken, met een alcoholvrij Happy Hour vanaf drie uur, maar er komt eigenlijk niemand opdagen.’’

Leefstijl aanpassen

Volgens de universiteit past alcohol niet in de gezonde leefstijl die de universiteit wil promoten. Hagen zegt daar deels begrip voor te hebben. ,,Wie willen er graag over in gesprek gaan, daar komen we onderling ook wel goed uit. Het stoort ons vooral dat dit nu van bovenaf is opgelegd. Het voelt niet alsof we echt serieus zijn geraadpleegd.’’