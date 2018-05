Studenten Rijn IJssel Arnhem krijgen na beroep toch vrijstelling examens

Brandje in computer­ruim­te in leeg museum

10:35 ARNHEM - De brandweer moest woensdagmorgen uitrukken voor een klein brandje in het lege Museum Arnhem aan de Utrechtseweg in Arnhem. Door onbekende oorzaak was een brandje ontstaan in de computerruimte van het museum. Bewoners die via Ad Hoc-beheer tijdelijk anti-kraak in het lege pand wonen ontdekten het brandje en belden de brandweer. Rond het museum hing een sterke schroeilucht. Volgens de brandweer is de brand vanzelf uitgegaan. Het pand is gelucht en de brandweer heeft gecontroleerd op schadelijke stoffen.