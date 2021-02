Studio Afro Bros geplunderd, eigenaar belooft royale beloning voor gouden tip

Update Hele week geen afvalron­des in Arnhem, Suez haalt beperkt op in Rheden

9 februari ARNHEM / DE STEEG/ OOSTERBEEK - Vanwege de winterse omstandigheden worden er in Arnhem de hele week geen kliko’s of ondergrondse containers geleegd. Afvalophaler Suez heeft dat zo afgesproken met de gemeente. In Rheden worden de gft-bakken niet geleegd, en de rest van het afval wordt slechts beperkt opgehaald.