Studio Konijnenvoer is de zelfspot allang voorbij

Wie bij een veganistisch restaurant bang is om in een activistisch bolwerk terecht te komen waar je alleen maar mag debatteren, is bij binnenkomst al gerustgesteld. Studio Konijnenvoer oogt en voelt als een restaurant waar je een avond fijn kunt dineren. Nu ook in het centrum van de stad.



Het restaurant huist op de benedenverdieping van een verder onooglijk flatgebouw aan de Oude Kraan. Door het vroegere kantoor van een verzekeraar in te richten met goed gekozen tweedehands meubelen in een eenvoudige, maar verzorgde stijl, is een typisch hippe stedelijke plek ontstaan.



Met veel planten, kaarslicht en botanische kunst is het heel eigen en sfeervol. De binnenplaats tussen de oerlelijke hoge gebouwen met opgaande planten en muurkunsten voelt helemaal als een Berlijnse schat.