Studio Sport-commentator ziet sportzomer in duigen vallen: ‘In maart ging alles in rook op’

,,Ik ben daar járen niet bij geweest omdat er tennis in Londen op de agenda stond”, zegt de sportcommentator uit Arnhem. ,,Dat is een mooie bijkomstigheid van de streep die door de sportzomer is gegaan.”



Het had anders wél een sportzomer van heb ik jou daar zullen worden. Niet alleen voor ons, volgers, maar ook voor hij die ons verslag geeft namens NOS Studio Sport. Eerst zou Roelfs het Europees kampioenschap voetbal volgen, om na de achtste finales over te stappen naar het grastennis op Wimbledon. Daarna zou hij afreizen naar Tokio voor de Olympische Spelen. ,,Zo zag de agenda in januari van dit jaar er voor mij uit. In maart zag ik dat allemaal in rook op gaan.”