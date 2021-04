Stuurman Marko redde drenkeling in de Rijn bij Arnhem: ‘Ik heb mijn armen om zijn buik geslagen’

Daags na de geslaagde reddingsactie loopt Rakuljic met een bos bloemen over het dek van de varende evenementenorganisator Constant in Beweging pal voor de Jules Verne.



,,Die heb ik net van een police officer gekregen. Hij vertelde me dat de jongen die ik uit het water heb gehaald het goed maakt. Hij was me heel dankbaar toen ik hem uit de Rijn tilde. Ik was zijn held. Het is een wonder dat hij nog leefde. Hij is 12 meter omlaag van de Nelson Mandelabrug in de Rijn gevallen.”



Hij laat in het midden of het een poging tot zelfdoding was. ,,Gesprongen of gevallen, ik weet het niet. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is met hem gepraat. Ik denk dat ze hem een mental check up zullen geven. Hij heeft gezegd dat hij me nog wil opzoeken.”