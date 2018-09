Succesvolle Miljoenenjacht voor Joris uit Arnhem: 230.000 euro

Miljoenenjacht is een spel waarbij de finalekandidaat in elke ronde enkele nummers van in totaal 26 koffers, met daarin geldbedragen, moet noemen. De kandidaat heeft pech wanneer hij meteen de koffers met de hoogste bedragen weg speelt. In dat geval komt 'de bank' met een mager aanbod. Blijven uiteindelijk alleen de koffers met de hoge bedragen in het spel, dan kan de kandidaat 1 miljoen euro of meer winnen.