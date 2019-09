Succesvolle proef met elektrische deelfietsen in Arnhem wordt verlengd

Video Arrestatie­team pakt verwarde man op die dreigde familie wat aan te doen in woning Arnhem

23 september ARNHEM - Een arrestatieteam van de politie heeft maandagmiddag even voor 15.00 uur een verdachte ingerekend in de voortuin van een huis in de Karel Doormanstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Vanwege ‘een verdachte situatie’ was de politie in groten getale aanwezig.