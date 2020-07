Suikeroom (62) misbruikt jarenlang zijn nichtjes: rechter legt celstraf op

video Vette Arnhemse knipoog van dragqueen­trio naar OG3NE in lockdown

11:15 ARNHEM - Arnhem is een nieuw dragqueen performancetrio rijker: The Pleasure Sisters. Hun debuut is een parodie op de lockdown-video's van de Nederlandse band OG3NE. Met hun act hopen de drie de podia te bestormen én en passant meer begrip te kweken voor het fenomeen 'drag'.