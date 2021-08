Summer of Love op de Rijnkade: ‘Als ik hier nog langer blijf, word ik zwaar depressief’

Bladerend in een magazine zat ik op een muurtje aan de Rijnkade, toen ik haar vanuit mijn ooghoek op me af zag komen. Ik vermoedde dat ze niet mijn prinses op het witte paard was, ook omdat ze op een scooter zat, die ze vlak voor mijn neus tot stilstand bracht.



,,Meneer, hoe gaat?” vroeg ze. Ik keek in haar niet onaantrekkelijk gezicht. Ze nam een slokje uit een blikje Bacardi. Achterop de scooter zat een ietwat streng kijkende vriendin.



,,Het gaat goed”, antwoordde ik. ,,Met u?”



,,U? U!?” verhief ze haar stem. Ze keek alsof ze zojuist iets goors had doorgeslikt. ,,Waarom zeg je u? Zo oud ben ik toch niet? Of zie ik er zo oud uit?” Daarna keek ze om naar haar vriendin en zei: ,,Hoorde je wattie zei? U!”