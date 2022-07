Supermarkt Jan Linders verdwijnt uit Malburgen, vrijdag en zaterdag bijna alles voor de helft van de prijs

ARNHEM - De Arnhemse vestiging van supermarkt Jan Linders sluit na aankomende zaterdag definitief de deuren. Volgens de Limburgse supermarktketen heeft de de winkel in de Arnhemse wijk Malburgen-West ‘onvoldoende mogelijkheden om in de toekomst een succesvolle supermarkt neer te blijven zetten.’

Zaterdag is de laatste dag dat de winkel open is. Bijna alle producten zijn die dag - evenals aankomende vrijdag - voor de helft van de normale prijs te koop, zo laat Jan Linders weten. Voor vers brood, alcohol en sigaretten gelden die kortingen niet. Het is de enige vestiging van Jan Linders in Arnhem. Met de sluiting verdwijnt de supermarkt dus volledig uit de stad.

Geen hotspot

Jan Linders opende in 2008 de deuren. De locatie aan de Hoefbladlaan gold niet bepaald als een hotspot: de gemeente Arnhem had destijds de grootste moeite om een supermarktconcern te interesseren voor een vestiging in Malburgen-West. Jan Linders was de enige partij die, na lang wikken en wegen, toehapte.

Het personeel van de Arnhemse vestiging wordt zoveel mogelijk overgeplaatst naar andere filialen, zo laat Jan Linders weten. De keten heeft in totaal 65 filialen, vooral in het zuiden van Nederland. De dichtstbijzijnde winkel zit in Lent, iets buiten Nijmegen. Het is volgens de gemeente Arnhem nog onduidelijk wat er gebeurt met het pand van de Jan Linders. Een nieuwe uitbater is er in ieder geval nog niet.